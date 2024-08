Cantor é expulso de grupo de k-pop após acusação de crime sexual

O cantor Taeil, integrante do NCT, foi expulso pela empresa de grupo de k-pop após acusação de "crimes sexuais"

O cantor Taeil foi expulso do grupo de k-pop NCT após acusação de “crimes sexuais” cometidos pelo idol. A informação foi divulgada pela SM Entertainment, empresa responsável por gerenciar o grupo.

A empresa, responsável também pelo EXO e Red Velvet, explicou que foram informados sobre a acusação e “ao analisar a situação”, reconheceram que “o problema era muito sério”, optando pelo desligamento do cantor do NCT.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Discutimos esse assunto com Taeil e foi decidido que ele será removido do grupo”, afirmou o comunicado. Nenhum outro detalhe sobre as acusações foi divulgado.