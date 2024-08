Dia dos Pais: veja dicas do que fazer em Fortaleza para comemorar

Confira dicas do que fazer no Dia dos Pais em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

Neste domingo, 11 de agosto, é comemorado o Dia dos Pais, momento em que muitas famílias aproveitam para passar o tempo juntas. Mesmo quem gosta de almoçar com a família, pode aproveitar outra parte do dia para explorar a Cidade. O POVO preparou dicas de passeios, onde comer, praticar esportes e ver shows para aproveitar o Dia dos Pais em Fortaleza, que também podem ser encontradas no Guia Vida&Arte.

Para desfrutar de um Dia dos Pais em família, confira dicas de onde passear na capital cearense.



Mercado Cultural dos Pinhões Para aproveitar um ponto com artesanato, gastronomia e programações culturais, o Mercado dos Pinhões é uma boa escolha para aproveitar o domingo. O espaço é palco para a realização de festas gratuitas organizadas pela Secretaria de Cultura do Município de Fortaleza (SecultFor).

Endereço: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro, Fortaleza



Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 11h às 19h



Todos os dias - 11h às 19h Estacionamento disponível

Centro de Turismo do Ceará (Emcetur)

O Centro de Turismo do Ceará (Emcetur) é composto por mais de 100 quiosques de gastronomia e itens como roupas e enxovais em algodão cru, crochê, richelieu, renascença e bordado.

O local tem uma longa história. Foi projetado em 1850, uma antiga cadeia que deu lugar ao artesanato e à cultura local.



Redes sociais: @centrodeturismodoceara



@centrodeturismodoceara Endereço: R. Sen. Pompeu, 350 - Centro, Fortaleza



R. Sen. Pompeu, 350 - Centro, Fortaleza Funcionamento: segunda-feira a sábado - 8h às 17h / domingo - 8h às 12h



segunda-feira a sábado - 8h às 17h / domingo - 8h às 12h Telefone: (85) 3452 3020

Passeio Público

Também conhecido como Praça dos Mártires, o local é a praça mais antiga de Fortaleza. Bem arborizada, é um convite para piqueniques, caminhadas e passeios de bicicleta.

Endereço: Praça dos Mártires - Centro, Fortaleza

Dia dos Pais em Fortaleza: onde comer A seguir, confira dicas de locais para uma boa refeição no Dia dos Pais, seja para o café da manhã ou almoço com comidas regionais.



Centro das Tapioqueiras Conhecido dos fortalezenses, o Centro das Tapioqueiras é especialista no prato há mais de 20 anos. Em cada box, um cardápio variado de combinações de recheios, agradando o paladar de toda a família. Para acompanhar, o clássico cafezinho.

Endereço: Av. Washington Soares, 10425 - Messejana, Fortaleza



Av. Washington Soares, 10425 - Messejana, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 6h30min às 23h

Raiz Cozinha Brasileira O restaurante traz vários pratos da cultura alimentar cearense, evidenciando, além de preparações, produtos da terra. Duas sugestões de pratos são a Peixada Cearense e o Dona Camarão. Redes sociais: @raizcozinhabrasileira



@raizcozinhabrasileira Endereço: Av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz, Fortaleza



Av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz, Fortaleza Funcionamento: domingo a quinta-feira - 11h às 23h / sexta-feira e sábado - 11h às 0h

Depot Medieval O restaurante Depot Medieval é a opção para quem deseja finalizar a noite com uma boa pizza em uma decoração inspirada na era medieval, com objetos que remetem à série Game of Thrones e escudos nas paredes.

Redes sociais: @depotmedieval



@depotmedieval Endereço: R. Walter de Castro, 374 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza



R. Walter de Castro, 374 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza Funcionamento: Terça a quinta-feira - 18h às 23h / Sexta-feira a domingo - 17h às 23h30min Guia V&A: VEJA opções de passeio ao ar livre em Fortaleza Dia dos Pais em Fortaleza: onde assistir a shows

Pensando em levar seu pai para se divertir à noite? Veja dicas de lugares para assistir shows em Fortaleza.

Moto Libre Bar

Um bom lugar para dançar, o Moto Libre Bar une boa música e alegria. De quinta a domingo, sobem ao palco artistas e bandas de diferentes gêneros, do forró ao samba, sem esquecer do rock.