Dia dos Pais: quando é? Entenda porque data muda a cada ano

Dia dos pais é diferente no resto do mundo Crédito: Reprodução/Pexels/Josh Willink

O Dia dos Pais é comemorado no Brasil no segundo domingo do mês, e em 2024 será em 11 de agosto. No entanto, a data é diferente no resto do mundo: muitos países celebram em junho devido à influência dos Estados Unidos. Assim como o Dia das Mães, a celebração também é móvel e muda todos os anos. Confira a seguir o motivo pelo qual isso acontece e qual a origem da data no Brasil e no mundo. Dia dos Pais porque a data muda? A data muda todo ano por um motivo menos sentimental e bem mais comercial. O Dia dos Pais é celebrado sempre no segundo domingo de agosto, para atrair clientes para restaurantes, shoppings e lojas.

Isso ocorre porque as famílias podem se reunir em um dia de folga, o que permite que elas participem de eventos, almoços ou façam compras para presentear seus pais. Como resultado, é possível aumentar as vendas e o movimento das lojas e restaurantes durante o período. LEIA TAMBÉM | Dia dos Pais deve movimentar R$ 25,56 bi na economia Dia dos Pais é diferente no resto do mundo? O Brasil é o único que celebra a data no segundo domingo de agosto, a maioria dos países optou pelo mês de junho por influência estadunidense.