Guia V&A: veja opções de passeio ao ar livre em Fortaleza

Praias, parques e praças estão na lista dos locais favoritos para as famílias curtirem Fortaleza. É possível montar vários roteiros só com opções ao ar livre e, a maioria, gratuitas.

O primeiro ponto que conquista crianças e adultos é a Praia do Futuro. São sete quilômetros de extensão e dezenas de barracas, que ofertam uma estrutura completa de lazer, como parques aquáticos, e descanso, sem esquecer de todo um universo gastronômico.

Ainda de frente para o mar e com uma proposta diferente, a Beira Mar e a Praia de Iracema contam com mar calmo e opções de diversão que podem ser aproveitadas a partir do nascer do sol até as últimas horas do dia, na praia, no calçadão ou nos estabelecimentos próximos.