Guia V&A: 7 lugares únicos para conhecer o Ceará com a família

Imagina contar para as crianças que um bode foi vereador em Fortaleza? Ou levá-las para um museu de bonecas de pano, ou um de caju? No Ceará, existem espaços que são únicos e especiais e ainda possibilitam experiências inesquecíveis para as famílias viverem juntos.

Conheça, a seguir, sete lugares únicos para conhecer no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Museu do Bode Ioiô

O Museu do Bode Ioiô é uma experiência interessante para conhecer a história do Ceará por meio de suas peculiaridades. O equipamento conta, por meio de peças de artes, artesanatos, fotografias, literatura popular, cordéis e diversas publicações a trajetória do animal mais icônico do estado, que viveu no início do século XX na capital cearense e percorria sempre o mesmo trajeto na cidade entre Praça do Ferreira e Praia de Iracema.