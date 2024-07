Guia V&A: conheça opções de restaurantes temáticos em Fortaleza

Pizzaria temática, o Depot Medieval se encontra na Cidade dos Funcionários Crédito: Samuel Setubal/ Especial O POVO

Já imaginou comer no cenário de Harry Potter ou de Game of Thrones? É possível dentro de restaurantes temáticos, nova febre em Fortaleza. Os estabelecimentos oferecem comidas deliciosas com uma decoração que desperta o interesse dos consumidores. Algumas surpresas também são disponibilizadas para os clientes: personagens visitam as mesas e lembranças temáticas são ofertadas em lojas. Ficou curioso? Confira a lista:

Depot Medieval Saudações! As boas-vindas do Depot Medieval iniciam um passeio pelo tempo por meio da temática que leva os visitantes até a Idade Média. Ao entrar no estabelecimento, é possível se encantar por três ambientes: Trono - com uma réplica da icônica cadeira da série Game of Thrones; Árvore da Vida, decorada com escudos nas paredes; e Vila Nórdica, que traz uma iluminação com proposta mais aconchegante.