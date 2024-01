Morre atriz Jandira Martini, conhecida por 'O Clone', aos 78 anos

“Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra ", enalteceu a amiga. “Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida”, finalizou, lamentando a perda.

Além de "O Clone", Jandira também esteve presente em outras marcantes obras da teledramaturgia brasileira como na primeira versão de Sassaricando (1987), onde interpretou Teodora Abdala Varela. “Caminhos das Índias”, “América”, “Salve Jorge”, entre outras.

A última participação da atriz na TV foi na série “Viver do Riso”, em 2018, para a Rede Globo. No seriado, a história do humor foi contada por meio de artistas que já viveram, ou ainda vivem, do riso. Já no cinema, a última aparição foi em 2022, no filme "Uma Pitada de Sorte".