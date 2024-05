Neto de Ariano Suassuna comenta filme 'O auto da compadecida 2'

João Suassuna revela que a continuação do filme nacional contêm a preservação da coerência de Ariano e que o público vai se emocionar e rir com a história

Durante a exposição imersiva “ O auto de Ariano - O realista esperançoso ”, em João Pessoa, João Suassuna contou novidades ao Vida&Arte sobre a continuação do filme. Ele afirma que todos da família do autor paraibano estão felizes com a continuação de uma das maiores obras de seu avô, e relembra que ela foi escrita em 1955, quando Ariano tinha apenas 28 anos.

O filme “O Auto da Compadecida 2 ”, que tem estreia marcada para dezembro deste ano, já está deixando muitas pessoas com altas expectativas para rever João Grilo e Chicó , personagens que marcaram o cinema nacional. João Suassuna , neto do autor da obra, Ariano Suassuna , disse que toda coerência do avô está respeitada, que o público vai sentir sua presença, rir e se emocionar com a continuação do longa.

E revela que Ariano teve uma conversa com o diretor Guel Arraes expondo seu desejo de fazer uma continuação da obra com o nome de “As peripécias de João Grilo e Chicó” . E que apenas em 2020 que o diretor procurou a família para mostrar o projeto.

“Ariano efetivamente não deixou um livro, ‘O Auto Compadecida 2’ escrito, mas é tudo baseado no universo suassuniano. Vou dar uma antecipação: as duas peças favoritas de Ariano eram exatamente 'O Auto Compadecida' e 'A Farsa da Boa Preguiça'. E uma personagem mulher, favorita do meu avô, se chama Dona Clarabela e ela vai estar no 'Auto da Compadecida 2', interagindo com todos os personagens e com os protagonistas, João Grilo e Chicó”, revela, acrescentando que existe a possibilidade da exposição “O auto de Ariano - O realista esperançoso” acontecer em outros estados do Brasil.

Exposição imersiva "O auto de Ariano - O realista esperançoso",em João Pessoa Crédito: Divulgação/ Agência LK

João Grilo e Chicó estrelam campanha de São João



A marca Brahma será patrocinadora "master" de "O auto da Compadecida 2", com direito a filme publicitário especial com a presença dos personagens João Grilo e Chicó. O anúncio aconteceu durante um evento exclusivo para convidados na exposição “O Auto de Ariano”, que celebra a vida e obra do autor paraibano, em João Pessoa (PB), na quarta-feira, 8.

E além de apoiar a produção, a parceria é inspiração para a campanha da Brahma no São João de 2024, que faz homenagem à cultura brasileira.

“Essa parceria com 'O Auto da Compadecida' é um verdadeiro mergulho na essência da cultura brasileira e nordestina. Para nós, estar ao lado de João Grilo e Chicó é um privilégio, para juntos convidar todos a viverem esta grande festa que é o São João”, diz Maurício Landi, diretor de marketing de Brahma. O filme de Brahma será lançado nas próximas semanas, embalando as comemorações juninas.