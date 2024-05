Morre Susan Buckner, atriz de ‘Grease’, aos 72 anos

A atriz Susan Buckner morreu no dia 2 de maio aos 72 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe da artista em comunicado enviado à imprensa norte-americana.

“Susan será lembrada por sua gentileza, generosidade e compromisso inabalável em causar um impacto positivo na vida de outras pessoas. Seu espírito efervescente continuará a inspirar gerações de artistas e fãs”, afirmou a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nascida na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, Susan iniciou na carreira artística no início da década de 1970, com participações em filmes e musicais. No ano de 1978, participou do elenco de “Grease”, filme sucesso da década que é estrelado por Olivia Newton-John e John Travolta.