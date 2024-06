Morre jornalista e músico Luiz Antônio Lima Alencar, o Peninha

Morreu nesta terça-feira, 4, o jornalista Luiz Antônio Lima Alencar aos 73 anos de idade. A informação da morte do cearense foi confirmada pelo radialista Nelson Augusto, parceiro de trabalho de Luiz, em publicação nas redes sociais.

Cantor, compositor, guitarrista e comunicador, Luiz Antônio era conhecido na música por Peninha, apelido dado a ele por amigos por conta de ser “desastrado” com os equipamentos, cabos e objetos musicais.

Nascido em 30 de agosto de 1951, Luiz teve passagens no Diário do Nordeste e no Governo do Estado do Ceará. O jornalista também fez carreira na arte, sendo um dos nomes referência do início da cena do rock em Fortaleza.