Lulu Santos tem alta após passar mal e cancelar shows

O cantor Lulu Santos recebeu alta médica nesta segunda-feira, 10, após passar mal no fim de semana. A atualização no quadro de saúde do artista foi confirmada pela assessoria do Lulu ao site Splash.

Na tarde de sexta-feira, 7, Lulu teve um mal-estar em casa e foi levado à emergência da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o dono das canções “Apenas mais uma de amor”, “Um certo alguém” e outros sucessos da MPB foi diagnosticado com gastroenterite aguda, uma inflamação que atinge o estômago e o intestino.