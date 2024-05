Morre Joaquim Lopes Salgado, ator e humorista do SBT, aos 74 anos

O ator Joaquim Lopes Salgado morreu nesta quarta-feira, 29, aos 74 anos de idade. A informação foi confirmada pelo SBT em nota enviada à imprensa.

“Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT. O SBT expressa profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigo”, afirma a nota da emissora de Silvio Santos.

No comunicado, o SBT detalha que a causa da morte do artista não foi informada. Com uma trajetória de mais de 30 anos na televisão, Joaquim Lopes foi ator e humorista, tendo seu destaque nos programas “A Escolinha do Golias” (1990), interpretando o Peroba; e em “A Praça é Nossa” (1987) – um dos principais programas de comédia da televisão brasileira.