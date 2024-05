Trend 'Tô bonitinho': conheça Jovem Dionísio, banda por trás do novo hit

Mais de 300 mil vídeos já foram postados no TikTok e no Instagram ao som de "Tô bem". Veja a seguir mais sobre a trend e conheça quem está por trás dela

Já são mais de 300 mil vídeos utilizando a música tanto no TikTok quanto no Instagram. Nas publicações, os usuários aparecem arrumados e “bonitinhos”, como diz a letra da música.

Após a tendência de 2022 " Acorda, Pedrinho ", a banda Jovem Dionísio voltou a fazer sucesso nas redes sociais agora com um novo hit: “Tô bem”. A canção integra o álbum "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)", que foi lançado no dia 10 de maio.

A trend surgiu após o lançamento do álbum, em 10 de maio. Nela, pessoas geralmente se gravam fazendo uma transição de uma roupa desarrumada e aparência desleixada para uma roupa sofisticada, com maquiagem e acessórios enquanto dublam o seguinte trecho da música “To bem”.

As músicas misturam ritmos como pop, rap e música eletrônica e já contam com participações de nomes importantes da música contemporânea brasileira, como AnaVitoria e Gilsons. Antes de lançar canções autorais, o grupo se chamava Huf e contava com um repertório repleto de covers.

Depois de um show para alguns alunos na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), o grupo ficou conhecido como "a banda dos meninos hidratados”. Isso porque aproximadamente trinta pessoas ficaram até o fim do show na chuva.

Eles acabaram tornando isso como propriedade deles, colocando como descrição em redes sociais e em plataformas de música na internet.

Acorda, Pedrinho: curitibano que inspirou a música morre aos 65 anos; CONFIRA

“Acorda, Pedrinho”: sucesso da banda Jovem Dionísio em 2022

“Acorda, Pedrinho” também foi um dos grandes sucessos da internet servindo como trilha sonora para treinos, campeonatos, danças, situações cotidianas e muitos outros temas. A música ultrapassou no Spotify artistas como Anitta, Luísa Sonza e Pedro Sampaio em 2022.

Ela alcançou o topo da Billboard Brasil e das plataformas de áudio em Portugal e no Brasil, além de ter atingido a primeira posição entre as mais tocadas do mundo e a música mais pesquisada no Google Brasil em 2022. O feito rendeu ao grupo uma turnê por todo o Brasil e idas bem-sucedidas à Europa.