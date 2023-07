Manoel Gomes diz ter recebido nada com o hit ‘Caneta Azul’

O cantor Manoel Gomes, dono de "Caneta Azul", disse que não lucrou com a música que foi sucesso em 2019

O cantor e autor de “Caneta Azul”, Manoel Gomes, disse não ter recebido nenhuma quantia dos direitos autorais do hit viral de 2019. Segundo Manoel, apenas cachês de shows e pagamentos por parcerias musicais foram recebidos por ele.

"'Caneta Azul' foi meu principal sucesso, mas até hoje eu não recebi um real por essa música que estourou no Brasil inteiro. Ele (Joab Castro, ex-empresário) disse que não tinha recebido nada. Até hoje não sei como ficou esse pepino. Foi um grande prejuízo. A minha situação ficou difícil", disse o cantor em entrevista ao portal Splash.

O cantor acusa os empresários Joab Castro e seu filho Leonardo Santana de desviarem mais de R$ 7 milhões de suas 12 contas bancárias. A assessoria de Joab para Manoel durou quatro anos. Logo depois Leonardo assumiu a carreira do cantor por um mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Autor de 'Caneta Azul' vai a cartório registrar direitos autorais do hit

Em resposta ao portal, Leonardo Santana disse ainda ter contrato como empresário de Manoel Gomes. "Não estou atrapalhando nada (sobre negociações). Apenas esclareço a verdade a todas as empresas que me procuram, que legalmente nós temos um contrato vigente. E nem eu e nem eles podem assinar nada individualmente, pois seria irregular e não teria validade jurídica", afirmou.

Já o pai, disse não ser responsável pelo suposto prejuízo: "Ligue para ele e pergunte quem gravou o CD, de quem é o selo e qual gravadora lançou. Quem fez tudo isso deve saber". O dono do hit “Caneta Azul”, lamentou o posicionamento de Leonardo. "Acho muito errado. Não o considero mais meu empresário, e ele ainda se apresenta como se fosse. Isso também me traz prejuízo. Tento fechar contratos, mas ele entra em contato e confunde as pessoas".

Leia também | Otto realiza tributo a Reginaldo Rossi no Dragão do Mar

Processo na Justiça por Manoel Gomes

O atual empresário de Manoel, Lineu Júnior, pretende abrir um processo judicial contra os ex-gestores da carreira do cantor. "Estamos preparando toda a documentação", comentou João Nascimento, advogado do cantor.

A acusação de maus-tratos contra Manoel também faz parte do processo. "Ele ficava gritando, chamando de burro e de bobo. Até ameaçava bater. Não tinha educação", disse Manoel.

Em defesa, Leonardo disse que “nunca chegaram em mim para falar sobre o assunto. Simplesmente viajaram com Manoel para o Rio de Janeiro e botaram um segurança com ele. O cantor está com o celular retido para que eu não entre em contato".

Leia Mais Luiz Gonzaga 'canta' música de João Gomes com inteligência artificial

Xuxa e Marlene Mattos se reencontram após polêmicas: 'Gente burra'

Viih Tube e Eliezer fazem festa da 'Barbie' em mêsversário da filha

Fátima Bernardes estreia programa de entrevistas na GNT em outubro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui