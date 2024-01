"Aposte na conexão emocional com seu público", orienta influencer Mari Maria a empreendedores

Influenciadora deu dicas para empreendedores alavancarem seus negócios Crédito: Reprodução

Empreendedores tiveram a oportunidade de conferir a história de vida e ensinamentos de especialistas referências em negócios no segundo e último dia do evento “Sebrae é pra Você – Edição Marketing e Vendas”, que ocorreu de forma online e gratuita nos dias 5 e 6 de dezembro. O encontro promovido pelo Sebrae/CE contou com a participação de Mari Maria, influencer e fundadora da marca Mari Maria Makeup. Conhecida no universo da maquiagem, Mari compartilhou sua jornada pessoal e profissional informando que sua marca nasceu do desejo de mostrar a verdadeira identidade por trás de suas sardas. “Eu utilizei ao meu favor a minha maior vulnerabilidade, que eram as minhas sardas, e hoje em dia elas me ajudaram a chegar onde eu estou”, relata. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a exposição de sua dor pessoal, mostrou autenticidade e criou autoridade testando diversas maquiagens e mostrando o que funcionava, gerando conexão emocional com o público. Hoje, a marca de maquiagem é uma das mais pesquisadas no Brasil.

“Eu criei muita autoridade. Eu testava muita make barata. Eu sempre desenvolvi várias marcas, então o meu trabalho com as marcas era muito claro no YouTube, eu mostrava o que funcionava, a performance, e isso traz autoridade pro seu negócio”, compartilha. Ela diz que o seu maior diferencial é ser mestra de seu negócio. “Eu entendo do meu negócio e eu realmente não só licencio, mas eu vivo ele”, diz, compartilhando também uma das principais estratégias de sua marca: sempre gerar desejo. A estratégia é sempre aplicada durante os seis meses antecedentes ao lançamento de um novo produto. “Eu gosto de mostrar a construção nos detalhes”. Confira outras dicas compartilhadas pela influencer e empreendedora: Construa confiança, alimente uma comunidade.

Ajude o consumidor a fazer escolhas conscientes. “Eu sempre gostei de mostrar os produtos que eu estava usando”, revela.

Viva a sua marca! Você consome o seu produto? Você gosta do que você está fazendo? “É importante que você seja obcecado por aquilo, gostar de fazer aquilo todo dia. Porque se você odeia o que você fala, vai ser muito difícil, porque tem muitas pessoas que têm muito gás pra dar”, alerta.



Siga as dicas “COM”. “Utilizando essa palavrinha, você vai realmente conseguir desenvolver o seu negócio e tudo vai ficar mais claro na sua cabeça”, explica: C - Comparar resultados. Testar aquilo que você quer trazer para o mercado. O - Ouvir dúvidas. O que as pessoas estão falando? Saiba diferenciar o que é hater dos comentários construtivos. M - Mostrar como usar. Utilizar de vídeos e das ferramentas gratuitas para desenvolver o seu negócio.

Nas redes sociais, busque conteúdos virais, mas com cautela. A linha com o polêmico “é muito tênue”, explica. “É importante saber alguns vídeos virais para você aumentar sua régua, mas é preciso ter o arroz com feijão, o que viral nunca vai ser. Mescle os dois tipos”.

Se você quer empreender no ramo dos cosméticos, crie uma audiência e um produto que faça sentido para o seu negócio. Descubra um “gap” no mercado, e então crie um produto.

Utilize as plataformas disponíveis. Muitas são gratuitas, como o YouTube. Seguir essas dicas é um caminho para o sucesso, diz Mari. Quando isso acontecer, haverá necessidade de reestruturação do negócio. “A gente tem que tomar cuidado nesses momentos de crescimento. Você acha que é tranquilo, mas não. Você precisa ter estrutura para crescer.” Nesses momentos, ela orienta sobre a importância de saber delegar e de trazer pessoas qualificadas para a equipe. “Você não tem que saber de tudo do seu negócio, mas ter noção de tudo. Eu sei o básico pra saber quando a pessoa vai poder me ajudar no desenvolvimento do negócio”, diz.

Os dois lados da venda

O evento também contou com a presença do especialista em Investimento Anjo pela FEA/USP, Edson Mackeenzy, também head de marketing e inovação e autor e referência de mercado. Além disso, participou a fundadora e diretora da Delivery English, Lívia Nunes. Os dois falaram sobre vendas, mas de lugares diferentes.

Enquanto Lívia focou na importância do autoconhecimento para a efetivação da venda, Mackeenzy deu dicas para aprimorar a comunicação orientada à venda. Confira, a seguir, as dicas de cada um. Autoconhecimento

Ao resgatar sua ancestralidade, Lívia Nunes compartilhou com o público a influência que recebeu de gerações de mulheres negras na sua família, que empreendiam informalmente. Para ela, vender é uma troca que vai além do produto, residindo aí a importância do autoconhecimento. “Eu sou uma grande pequena empresária preta, que veio de uma pessoa de 1909, que não tinha o Sebrae, mas no meu DNA tem empreendedorismo! Então, honrem a ancestralidade, honrem a história de vocês, para vocês honrarem o produto que vendem, para honrarem as pessoas, o público que você quer atingir”, orientou a empreendedora. “É aí que vai acontecer a venda, é aí que cabe a inteligência emocional, é aí que cabe a prosperidade”, explica.

Lívia diz não ver no fracasso um fim, mas, muitas vezes, a chave do sucesso. “Se você se entender, você consegue saber como você vai se adaptar à mudança dinâmica do mercado sem ser engolido por ele, e você vai sempre conseguir se reinventar nesse cenário, porque você sabe quem você é”, diz. Com base em sua experiência no Delivery English, negócio que fundou para ensinar inglês ao público de classe A, ela, que é também professora, entendeu que aquelas pessoas precisavam do idioma, mas com uma roupagem gourmetizada. Lívia incentivou os participantes a acreditarem na contribuição do produto para melhorar a sociedade e a vida das pessoas. “Eu percebi que a minha maneira de vender era sendo eu mesma, era a verdade, porque assim eu vou sustentar o serviço.” O convite foi para co-criação, evidenciando que a verdadeira conexão emocional é essencial para se tornar uma pessoa “magnética”, ou seja, que atrai outras pessoas que vão fornecer informações e insights que vão contribuir com o seu negócio.