Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, revela ter leucemia

Filha do empresário e apresentador de televisão Roberto Justus, a influenciadora digital Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda

“Eu fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico e estou sendo muito bem assistida . As coisas foram muito rápidas, até pela característica da doença e pela forma que tem que ser o tratamento. Eu vim para o pronto-socorro por uma dor esquisita nas costas e febre. Desde então, não saí mais”, disse.

Ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para explicar a situação e seu afastamento das redes sociais. A influenciadora digital afirmou que já está internada e está na primeira fase do tratamento.

Fabiana Justus, filha do apresentador de televisão e empresário Roberto Justus, revelou na última quinta-feira, 25, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda .

Segundo os médicos, são altas as chances de cura. Fabiana Justus afirmou ter descoberto a doença “ainda no começo”, e isso tem dado confiança à influenciadora. “Sei que não vai ser fácil, mas estou muito positiva. Estou confiante. Minha família, meus amigos e principalmente os meus médicos me deram muita confiança”, afirmou.

No vídeo, ela relatou que os últimos dias “foram os piores” da sua vida e que voltou a aparecer para seus seguidores para pedir “mais amor e carinho” para além do que já costuma receber.

“Não sei o quanto eu vou conseguir aparecer por aqui nos próximos meses, mas vou tentar pelo menos dar um ‘oi’ de vez em quando. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas tenho certeza que vai virar de volta”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM | Marisa Monte pede ao TSE que tire paródias da campanha eleitoral

De acordo com Fabiana, no primeiro ciclo de tratamento ela deverá ficar no hospital por um mês e só poderá receber visitas dos filhos de vez em quando.