Trend do date ruim: qual o pior encontro que vocês já tiveram?

Está rolando no X, antigo Twitter , uma trend na qual as pessoas contam as experiências de seus piores encontros românticos. A repercussão deu-se quando o influenciador digital Bruno Rahall fez a pergunta: “Qual foi o pior date que vocês já tiveram?” em seu perfil.

Há dois tipos de relatos: os corajosos que contam suas experiências trágicas ou peculiares e os que apenas engajam as postagens comentando o que teriam feito nas situações. Surgem ainda aqueles que tentam observar se já foram os causadores do encontro ruim.

A repercussão dessas histórias — na internet, nos livros ou em uma roda de amigos — acontece pela fácil identificação das pessoas por meio do humor. No entanto, vai além do divertimento do receptor da narrativa, como a psicóloga relata: “Essas experiências podem ser um convite para olhar o seu interior. É no autoconhecimento que conseguimos lidar melhor com esse tipo de situação”.

A frase “Se for ruim, vira história para contar” já é conhecida pelas amigas de Cibele Diniz. Esse é o comentário que a jovem de 21 anos faz antes de terem alguma nova experiência, como um primeiro encontro. O flerte pode acabar dando certo ou pode se tornar uma trama para contar na mesa de bar.

Todo mundo já teve ou vai ter um date ruim

Alguns corajosos relataram ao O POVO suas experiências ruins e preferiram seguir em anonimato para não expor os envolvidos.

Um morador do bairro Benfica, em Fortaleza, comenta sobre a ida à praia com um homem que conheceu por um aplicativo de relacionamentos: “Foi super tranquilo, mas ele tinha mau hálito forte. Cheguei em casa frustrado porque a pessoa em si era legal, mas isso tinha sido muito frustrante”, compartilha.

Um estudante da Universidade Federal do Ceará (UFC) lembra do dia que marcou para almoçar com outro aluno no Restaurante Universitário: “No dia, já começou a dar errado porque ele chegou atrasado e, para piorar, ele era horrível de conversa”.