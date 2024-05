‘Video Show’ deve voltar à Rede Globo com apresentação de Eliana

Conhecida por apresentar o “Programa da Eliana”, ao vivo em todos os domingos do SBT, o comunicado de sua saída da emissora de Sílvio Santos aconteceu por meio da assessoria dela e do próprio SBT.

A apresentadora Eliana não renovou seu contrato com o SBT e em breve deixará a emissora de TV. Sua substituta, no entanto, segue uma incógnita entre os espectadores e dentro da empresa, apesar dos nomes que emergem como probabilidades.

"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela", disse.

De acordo com o F5, da Folha de S. Paulo, uma das candidatas é Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, dono da emissora — ela também é a preferida por ele para assumir a lacuna na grade de programação. Sua irmã. Daniela Beyruti, vice-presidente da empresa, também a tem como favorita.

Segundo o veículo de informação, Rebeca tem uma boa aceitação pelo público do canal e foi elogiada pela direção da emissora por seu desempenho como apresentadora do programa “Roda a Roda”.

Além disso, a publicação afirma que a filha de Silvio Santos já trabalha com a irmã, Daniela, e alguns diretores no desenvolvimento de seu novo programa para substituir o de Eliana.

Rebeca Abravanel está na TV desde 2016, quando fez sua estreia no “Caldeirão da Sorte”, no próprio SBT. Em 2017, ela assumiu o "Roda a Roda" e segue no comando do projeto desde então. Atualmente, ela está de licença maternidade após o nascimento do primeiro filho.

Colaborou: Beatriz Teixeira