Cearense que criou trend para Anitta pede para dançar em show

O show " Ensaios da Anitta " em Fortaleza acontece no próximo domingo, 14, e Gil espera ser "notada" pela cantora até o evento. A coreografia criada por ela viralizou no dia 1º de novembro de 2023 e chamou a atenção da própria Anitta , que fez a trend diversas vezes.

Famosa por ter criado a trend com a música " Mil Veces " de Anitta, a influenciadora cearense Gil Santos iniciou uma movimentação nas redes sociais para que a cantora carioca a chame para dançar com ela no palco a coreografia que criou.

Mil Veces: quem criou a trend da Anitta?

Responsável pela trend da música "Mi Veces", a cearense Gil Santos, de 20 anos, trabalha com criação de conteúdo há nove anos. Na internet, a jovem expõe seu trabalho com dança, teatro e ainda administra uma casa de produção audiovisual na internet para influenciadores.

"Quando lançou a música 'Mil Veces', a gente pensou 'isso é muito transcendente'. Então tivemos a ideia da câmera e pensamos na coreografia", disse Gil ao explicar como surgiu o vídeo que viralizou.

Após duas semanas da publicação do vídeo, páginas de fã clube da Anitta compartilharam o vídeo de Gil, o que fez com que a coreografia chegasse até a o própria cantora. "Amei seu vídeo, garota!", agradeceu a carioca.

A trend criada por Gil tem como característica um jogo de câmera e uma dança de costas para a gravação. O sucesso do "jeitinho" de dançar "Mil Veces" foi tão grande que a coreografia foi reproduzida por pessoas de fora do Brasil, em países como Colômbia e Espanha.

Mil Veces: cearense pede para dançar com Anitta no palco

Com data marcada para o domingo, 14, Gil Santos (@hellowgil) republicou o vídeo que começou a trend de "Mil Veces" com o pedido para dançar com Anitta no palco do Marina Park Hotel. Nas redes sociais, a jovem pediu que seus seguidores se mobilizassem para que o pedido chegasse até a cantora.