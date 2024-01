'Acorda, Pedrinho': curitibano que inspirou a música morre aos 65 anos

Inspiração do hit 'Acorda, Pedrinho', da banda Jovem Dionísio, Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho, morreu aos 65 anos. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o idoso foi encontrado morto em um quarto de hotel onde morava, no centro da capital, na noite de segunda-feira, 25.

Pedrinho frequentava o mesmo boteco dos integrantes da banda, chamado de Bar do Dionísio, e era conhecido por viver dormindo no local.

Quando acordava, Pedro costumava jogar sinuca e, por isso, tornou-se protagonista da canção que levou o grupo musical, formado por cinco amigos curitibanos, ao topo das mais ouvidas e viralizadas nas plataformas digitais no Brasil e no mundo em 2022.