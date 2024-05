Gloria Groove antecipa músicas de projeto de pagode em show no Rio

O álbum que será lançado na próxima quinta-feira, 30 de maio, representa uma imersão da drag queen no universo do pagode . “É um álbum para quem ama demais”, descreve a artista que destaca o álbum como: “Uma celebração ao amor”.

A drag queen estava no comando do show de encerramento do segundo dia do festival gratuito patrocinado pela TIM quando surpreendeu o público com uma performance da música “Nosso Primeiro Beijo”, uma balada romântica e envolvente que já faz sucesso antes mesmo do lançamento.

Gloria Groove apresenta "Nosso Primeiro Beijo" para plateia de show no Rio de Janeiro

A música evoca o amor romântico na medida certa da paixão melosa e melancólica que assola os românticos apaixonados, em especial os recém-apaixonados e aqueles que vivem o primeiro amor.

A faixa é o primeiro single do volume um do Serenata da GG e tem sido um dos trunfos da artista para as ações de marketing do lançamento. No último domingo, 19, a cantora usou um avião com uma faixa para divulgar o novo single.

A aeronave sobrevoou as praias do Recreio, Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme, no Rio de Janeiro. O vídeo da ação rapidamente repercutiu nas redes sociais e fãs que conseguiram gravar trechos da música viralizaram com os registros, assim, a música se tornou trend antes mesmo do lançamento.

Gloria Groove antecipa performance de músicas do Serenata da GG em show no Rio Crédito: Alan Magno/O POVO

Além da faixa já aclamada, Glória também performou ao vivo sua versão da música “A Loba”, originalmente lançada em 1994 como parte do álbum homônimo. A composição é de Paulinho Rezende e Juninho Peralva e foi imortalizada na voz de Alcione, sendo um marco do empoderamento feminino no samba.

A música também estará no Serenata da GG, que além de músicas inéditas e regravações de canções de Gloria Groove em versões de pagode, contará ainda com clássicos da música brasileira.