Gloria Groove revela que foi ‘salva’ de enquadro da PM por Ludmilla

Segundo Daniel Garcia, intérprete de Gloria Groove, sua parceria musical com Ludmilla o salvou de uma abordagem policial no Rio de Janeiro

O intérprete da drag queen Gloria Groove, Daniel Garcia, revelou uma história inusitada por causa de sua parceria musical com a cantora Ludmilla. Segundo o relato do artista no programa “Que História é Essa, Porchat?” da terça-feira, 26, o “Lud Session Medley” teria o salvado de uma abordagem policial no Rio de Janeiro.

Em uma viagem de trabalho de São Paulo ao Rio de Janeiro, o carro onde Daniel estava foi parado por um policial da Polícia Militar carioca. No momento, Daniel dormia no banco de trás quando acordou no susto com a arma do agente apontada para ele. Na ocasião, ele não estava "montada" de Gloria Groove.

