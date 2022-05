Com sucessos "Vermelho" e "A Queda", Gloria Groove se apresenta em Fortaleza

Dona de vários hits dos últimos anos e uma das maiores artistas do pop nacional dos dias atuais, Gloria Groove desembarca em Fortaleza para show exclusivo no Centro de Eventos. O espetáculo será neste sábado, 14, às 22 horas. Pela primeira vez em Fortaleza, a cantora trará sucessos do álbum “Lady Leste” e algumas novidades exclusivas para a capital do Ceará.

O evento ainda conta com apresentações de DJs locais e nacionais, dentre eles Paranoia Viva (SP), DJ Feeling (SP), Only Fuego (MA), o coletivo “Tome Batom Vermelho” e Thigas, Zito Maia, Henrique Viana e Dannilo Bibiano, do Ceará. O show “Lady Leste” tem realização da Renato Ronner Entretenimento e Gandaia Produções.

“Lady Leste” é o segundo álbum de estúdio da drag queen e faz referência a uma mistura entre seu passado (“Leste”, que remete à zona leste de São Paulo) e o futuro (“Lady”, um traço de personalidade que a inspira). O disco contém faixas que explodiram em todo o Brasil, como “Bonekinha”, “A Queda”, “Leilão” e “Vermelho”. O álbum, lançado em fevereiro de 2022, alcançou a 15° posição dos discos mais ouvidos no Spotify Global.

“O que sempre me surpreende é o poder da imaginação. Lembro como se fosse ontem dos meus primeiros insights de composição da era Lady Leste, e ver hoje o mundo vibrando com todos os singles e visuais deste álbum é algo que segue me chocando. É muito mágico pra mim ver cada pedacinho deste processo e como ele acontece”, diz Gloria em entrevista para o Jornal O POVO.

A artista comenta a importância de deixar sua marca através de seu talento e atitude para a comunidade LGBTQIA+. Para ela, é importante que eles a vejam vencer, para saberem que também são capazes. “Nada é impossível quando existe talento, dedicação, trabalho e muito amor”, completa ela.

Questionada sobre os diferentes estilos musicais pelos quais passeia, do funk ao rock, passando também pelo pagode, Gloria afirma que suas vivências, desde a infância, transitaram por muitos espaços. “Em casa, sempre com as minhas grandes divas do R&B/pop contemporâneo. No carro, desde criança ouvindo os anos 70 e o pop romântico que minha mãe tanto me ensinou a amar. No trabalho, sempre aprendendo de tudo um pouco. Principalmente na fase cantor em banda de baile e ator de teatro musical, funções onde é essencial fazer “de tudo” enquanto cantor. Hoje sou grato por tantas vivências, pois foram elas que moldaram meu vasto repertório de hoje”, diz ela.

No âmbito internacional, Gloria revela que tem certeza da sua capacidade de produzir músicas em outras línguas, mas que, no atual momento, está focada em conquistar o território nacional. “Tudo depende do momento certo e do projeto certo”, conta ela. “Tem sido a realização de um sonho! Sou muito feliz cantando em grandes palcos para grandes multidões”, finaliza Gloria ao falar sobre seus shows por todo o País.

Sobre Gloria Groove

Daniel Garcia, de 27 anos, canta e atua desde pequeno. Porém, somente em 2016, Daniel assinou sua carreira musical como a drag queen Gloria Groove com a faixa "Dona", emplacando outros sucessos como "Império", "Catuaba", "Gloriosa", "Muleke Brasileiro", "Bumbum de Ouro", "Arrasta" e "Coisa Boa".

Em 2017, a cantora foi destaque em "Rain Power", um ensaio fotográfico publicado na edição brasileira de agosto da revista Vogue. No mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, intitulado "O Proceder". As letras retratam, em sua maioria, a vida de uma drag queen na periferia, trazendo um ponto de vista mais pessoal e contundente, como temas sobre seus relacionamentos e

grandes composições.

No ano de 2018, a artista virou um dos assuntos mais comentados no Twitter e ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube, com o clipe de "Bumbum de Ouro". A música ganhou ainda mais repercussão ao entrar para a trilha sonora de "Malhação: Vidas Brasileiras".

Gloria foi influenciada pelo hip hop desde a infância; a cantora apreciava rappers do sexo masculino, tais como Usher, mas a principal inspiração a cantar vem de rappers femininas, incluindo Lil' Kim, Missy Elliott, Nicki Minaj, Karol Conká, e Flora Matos. Ela foi descrita como "ídola" LGBT pela mídia brasileira. Apesar deste rótulo, a música de Groove também tem sido popular no público geral.

Em 2021, Gloria foi a campeã do "Show dos Famosos", no Domingão, da TV Globo. E no ano seguinte, vestiu a camisa do álbum "Lady Leste" e explodiu pelo País com "Bonekinha", "A Queda", "Leilão" e "Vermelho". Para a artista, o ano de 2022 não parou por aí, ela também chegou a ser um dos maiores destaques na edição brasileira do festival "Lollapalooza", em São Paulo.

Agora, a cantora percorre o país em turnê do seu disco "Lady Leste" e vem juntando grandes multidões que vão além da comunidade LGBTQIA .

Gloria Groove em Fortaleza

Quando: sábado, 14, às 22 horas

Onde: Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: Camarote individual meia: R$ 200. Camarote individual inteira: R$ 400. Lounge Open Bar Individual meia: R$ 300. Lounge Open Bar Individual inteira: R$ 600. À venda no site efolia.com.br

Podcast Vida&Arte

