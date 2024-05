Festival homenageia Beth Carvalho com Diogo Nogueira e Roberta Sá

A chuva forte que atingiu o litoral do Rio de Janeiro neste domingo, 26, não foi suficiente para afastar o público do segundo dia do TIM Music Rio 2024 . Além da chuva, as areias da princesinha do mar foram regadas por muito samba e alegria em um show construído em homenagem para Beth Carvalho por meio de performances de Diogo Nogueira, Marvvila e Roberta Sá .

A terceira edição do festival começou no sábado, 26, com abertura do DJ Zé do Roque, seguido de Marina Sena e Baco Exu do Blues. No domingo, após a homenagem a Beth Carvalho, foi a vez de Glória Groove subir ao palco e comandar a festa. No próximo sábado, 1º de junho, o palco será ocupado por Preta Gil e Thiago Pantaleão, seguido do show de IZA. O último dia do evento, marcado para 2 de junho, será comandado por Rael, seguido de Djavan.

*O jornalista viajou para o Rio de Janeiro a convite da TIM