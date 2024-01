Mara Maravilha sobre trabalhar com Daniela Mercury: ‘Deus me livre!’

Mara Maravilha afirmou durante entrevista em podcast que não possui o desejo de trabalhar ao lado de Daniela Mercury Crédito: Reprodução/ Instagram

A ex-apresentadora infantil Mara Maravilha revelou que não gostaria de trabalhar com cantora Daniela Mercury durante entrevista ao PodZé, na BNewsTV, na última segunda-feira, 8. Ao ser questionada pelo apresentador Zé Eduardo sobre uma possível parceria entre as duas, Mara deu uma resposta polêmica e sincera: “Não, não, não. De jeito nenhum! Deus me livre! Deus é mais!”, declarou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seguida, ela explicou a origem do desafeto com a artista. “Ela era muito assim com minha mãe. Minha mãe tinha uma agonia com essa mulher… Faltava artista (no meu programa), Daniela (substituía)”, continuou explicando sobre sua relação com a cantora baiana.