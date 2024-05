Show de Whindersson em Fortaleza terá Tirullipa, Rossicléa e mais

Show de Whindersson Nunes em Fortaleza terá a participação de outros dez comediantes Crédito: Eunivan/Divulgação

Para ampliar o repertório e público da apresentação, Whindersson convidou outros comediantes para compor a iniciativa. Entre os convidados do piauiense estão os humoristas: Tirullipa, Rossicléa, Titela, Délio, Macnamara, Moisés Loureiro, Mateus Cidrão, LC Galeto, Oliveirinha, Roger Siqueira e Robson Souza. O evento será realizado no próximo sábado, 25, a partir das 20 horas. Os ingressos para a apresentação estão à venda no site Ingresso Digital. Com valores de inteira entre R$ 160 e R$ 280, os ingressos estão divididos em três setores. “Efeito Borboleta” em Fortaleza Quando: sábado, 25 de maio, às 20 horas

sábado, 25 de maio, às 20 horas Onde: Estádio Presidente Vargas (rua Mal. Deodoro, 1187 - Benfica)

Estádio Presidente Vargas (rua Mal. Deodoro, 1187 - Benfica) Quanto: de R$ 160 a R$ 280 (valores de inteira) - em todos os setores há acréscimo de taxa administrativa de 15% do valor do ingresso

de R$ 160 a R$ 280 (valores de inteira) - em todos os setores há acréscimo de taxa administrativa de 15% do valor do ingresso Vendas no Ingresso Digital