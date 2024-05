Horário de show beneficente de Whindersson coincide com partida entre Floresta e Ferroviário

O humorista Whindersson Nunes anunciou nesta segunda-feira, 13, um show beneficente no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para arrecadar fundos para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. O evento, contudo, foi marcado para o mesmo dia, local e quase o mesmo horário da partida entre Floresta e Ferroviário, pela Série C.

Intitulado “Efeito Borboleta”, o show de humor do Whindersson Nunes está marcado para começar às 20 horas do dia 25 de maio, um sábado, apenas 30 minutos após o início da partida entre as equipes cearenses. O executivo de futebol do Floresta, Fred Gomes, afirma que o clube foi “pego de surpresa” pelo evento.