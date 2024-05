Rio Grande do Sul: 130 pessoas foram presas por crimes durante enchentes

Em meio às enchentes que assolaram centenas de cidades no Rio Grande do Sul, a polícia do Estado prendeu 130 pessoas praticando crimes em locais alagados. Roubos e furtos resultaram em 48 prisões. Outras 49 pessoas foram detidas em abrigos, conforme a Secretaria da Segurança Pública do RS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Suspeitos entraram em lojas e residências abandonadas durante a tragédia para saquear. Ao portal GZH, o comandante-geral da Brigada Militar (BM), coronel Cláudio dos Santos Feoli, afirmou que os crimes ocorreram em cidades alagadas e isoladas, o que impedia o acesso rápido da polícia.