Chuvas no RS: Whindersson Nunes pede estádio do Vasco para show beneficente

O humorista vem fazendo campanhas de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Depois de arrecadar recentemente mais de um milhão de reais em doações para as vítimas dos temporais que devastam o estado do Rio Grande do Sul, o humorista Whindersson Nunes segue sua campanha de mobilização em prol do povo gaúcho. Sua última investida foi no clube Vasco da Gama, do Rio de Janeiro.

O piauiense pediu emprestado o estádio do tradicional time de futebol carioca. O objetivo é fazer um show beneficente para ajudar os desabrigados pelas enchentes. Na rede social X (antigo Twitter), ele arriscou o pedido. Deu certo. “Podia me emprestar São Januário né não, Vasco da Gama?”, escreveu ele.

E completou: “Faço um show e a gente manda a grana para o pessoal do Sul”. Ainda segundo o humorista, “eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bó?”. O Vasco da Gama respondeu ao artista de forma positiva. “Vambora. Vamos falar no privado para combinar os detalhes”.