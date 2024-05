Whindersson anuncia show beneficente em Fortaleza; saiba quando

Whindersson Nunes fará show em Fortaleza para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O humorista Whindersson Nunes divulgou nesta segunda-feira, 13, a data do show beneficente que irá realizar em Fortaleza.

Marcado para acontecer no estádio Presidente Vargas (PV), localizado no bairro Benfica, a apresentação do artista na Capital irá arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

