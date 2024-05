Adiado por show de Whindersson em apoio ao RS, Floresta x Ferroviário tem nova data definida

A partida será mantida no PV e é válida pela sexta rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro

A partida entre Floresta e Ferroviário já tem nova data marcada. O duelo entre as equipes cearenses estava agendado para acontecer no dia 25 de maio, mas acabou conflitando com o show beneficente do humorista Whindersson Nunes em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, posto que ambos estavam marcados para o estádio Presidente Vargas. Conforme apurou o Esportes O POVO, o confronto ocorrerá na terça-feira, dia 28, às 20 horas.

A partida será mantida no PV e é válida pela sexta rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a decisão da nova data foi acatada após reunião entre a diretoria do Floresta, a Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel).

Inicialmente, a reportagem noticiou que a FCF comunicou verbalmente à CBF que o estádio ficará indisponível para jogos entre os dias 23 e 27, posto que o evento beneficente exigirá uma estrutura especial, que levará alguns dias de montagem e desmontagem.