'Bebê Rena'?: Whindersson revela que foi perseguido por stalkers

Neste domingo, 28, o humorista Whindersson Nunes revelou em suas redes sociais que já passou por situações semelhantes à série "Bebê Rena", novidade da Netflix. Na narrativa, o protagonista, vivido por Richard Gadd, é perseguido e abusado por uma mulher por anos.

No seu perfil do “X”, antigo Twitter, o artista detalhou as situações que já vivenciou. "O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho", narra sobre um dos casos.