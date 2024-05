Christian Chávez vem ao Brasil e participa de São João da Thay

Christian Chávez, do RBD, vem ao Brasil com agenda cheia. O cantor participa do podcast Podpah, do São João da Thay e do show da Joelma

O cantor Christian Chávez tem uma agenda cheia de compromissos no Brasil nas próximas semanas, devido à sua presença em eventos para celebração do mês do orgulho LGBTQIAPN+. Uma das paradas que ele faz no País é no programa Podpah, em entrevista marcada para acontecer na sexta-feira, 24, às 19 horas, no YouTube.

A participação do cantor foi confirmada no domingo, 19, pela conta oficial do programa no X (Twitter). Eles compartilharam um vídeo curto com momentos da carreira de Christian para anunciar a entrevista, escrevendo na legenda: “Vamos então, Chris?”. Em seguida, outra publicação foi feita: “Christian Chávez no Podpah é uma realidade”.

Vamos então Chris? pic.twitter.com/s9WML5S0Gg

Além da presença no Podpah nesta sexta-feira, rumores que circulam entre páginas dedicadas ao RBD apontam que o cantor participará de outro programa neste fim de semana: o Domingão do Hulk, da TV Globo. De acordo as informações que rondam a internet, ele será um dos jurados do quadro "Danças dos Famosos".

Show com Joelma na Micareta de São Paulo

O segundo compromisso do artista no País é na Micareta de São Paulo, que acontece nos dias 30 e 31 de maio. Christian Chávez estará no evento a convite da cantora Joelma, que divulgou a participação especial no início deste mês.

Na época, ela disse que ficou sabendo que o mexicano estaria em São Paulo e convidou ele para cantar com ela. “E aí, bora tomar esse tacacá, junto?”, disse.