Cantor cearense Arquelano revela remix com vocais de Grimes em IA

O cantor cearense Arquelano lançará um remix de sua música “Come To My Place” com a participação da cantora Grimes no dia 29 de maio. Além da liberação da faixa nas plataformas de streaming, um clipe gravado no Planetário Rubens de Azevedo será disponibilizado.

A participação de Grimes na música acontece de modo curioso: seus vocais foram desenvolvidos por meio de inteligência artificial (IA), com autorização e aprovação do material pela artista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Billie Eilish lança seu novo álbum Hit Me Hard and Soft; ouça