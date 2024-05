Jason Momoa e Jack Black divulgam filme live-action de Minecraft

O longa-metragem será realizado em celebração ao aniversário de 15 anos do videogame, lançado em 2009. A estreia do filme está prevista para o dia 4 de abril de 2025.

Nesta sexta-feira, 17, a conta oficial do Minecraft na rede social X (ex-Twitter) divulgou um vídeo com a participação de Jason Momoa e Jack Black .

Jason Momoa e Jack Black vão protagonizar live-action de 'Minecraft'

O vídeo-divulgação começa com Jason Momoa e Jack Black chegando na festa de aniversário de 15 anos do Minecraft. No cenário, encontram um bolo de comemoração e partem para cortá-lo utilizando as ferramentas do jogo: espada e picareta.



O enredo e trama do filme, que será dirigido por Jared Hess, ainda não foram divulgados pela produção. A forma como se dará a adaptação do jogo para o filme se mantém em segredo.