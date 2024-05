Anitta faz participação especial em show da Madonna no Brasil

A cantora brasileira Anitta fez aparição especial no show de Madonna no Brasil durante a música 'Vogue'

A cantora brasileira Anitta fez participação especial no show histórico de Madonna no Rio de Janeiro neste sábado, 4. A voz de 'Funk Generation' interagiu com Madonna durante apresentação de 'Vogue', um dos principais hits da Rainha do Pop.