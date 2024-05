Josh O’Connor e Kristen Stewart estrelam filme de Karim Aïnouz

Representante do Brasil no Festival de Cinema de Cannes 2024, o cearense Karim Aïnouz já tem planos confirmados para este ano.

Concorrendo à Palma de Ouro com “Motel Destino”, longa que foi produzido no litoral do Ceará, o diretor irá iniciar as filmagens do seu próximo filme assim que encerrar sua passagem em Cannes.

A novidade foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter, que detalhou que o filme contará com financiamento da plataforma de streaming Mubi e terá os atores Josh O’Connor (“The Crown”), Kristen Stewart (“Crepúsculo”) e Elle Fanning (“The Great”) no elenco.