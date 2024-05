Cantora Joelma fará show em Fortaleza no mês de agosto

Considerada a Rainha do Calypso, Joelma faz show no mês de agosto no Iguatemi Hall, em Fortaleza

A cantora Joelma vem a Fortaleza para show no dia 17 de agosto. Considerada a Rainha do Calypso, a apresentação da artista será realizada no Iguatemi Hall, localizado no bairro Edson Queiroz.

Fundadora e ex-vocalista da banda Calypso, a artista consagrou-se nacionalmente com as canções “A lua me traiu”, “Passe de mágica” e “Voando pro Pará”, hit de 2016 que viralizou nas redes sociais nos últimos meses.

