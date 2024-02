Renascer: o que esperar da segunda fase da novela

Os quatro filhos de José Inocêncio e Maria Santa são introduzidos na trama. Além destes, as personagens que fazem par romântico com os irmãos serão apresentadas na segunda fase.

Outro personagem interpretado por outro ator é Deocleciano , confidente de José Inocêncio. Inicialmente o papel estava com Adanilo Reis; na segunda fase, fica com Jackson Antunes.

O que esperar da segunda fase de Renascer



Com boa parte do elenco sendo substituído e novas narrativas entrando em cena, a segunda fase na novela promete mexer profundamente com o cotidiano da fazenda e impactar na vida de vários personagens. Nada será como antes, muito menos para José Inocêncio.

O fazendeiro prosperou nos negócios, mas estagnou na sua vida pessoal. Desde a morte de sua esposa, ele se fechou para a vida e há muito tempo não possui alegria de viver.

No entanto, a chegada de Mariana inflamará mais o conflito entre pai e filho. Mariana seduz José Inocêncio, que decide oficializar a união com a jovem para surpresa de todos e grande tristeza de João Pedro.

O triângulo amoroso deve garantir reviravoltas dramáticas na novela.

Os filhos mais velhos do fazendeiro decidem se aproximar do pai e retornam para Ilhéus, gerando histórias paralelas à trama principal. A rivalidade com o coronel Egídio Coutinho, filho único de Firmino, também continua fazendo parte do enredo.

Novela Renascer



Renascer aborda a história de José Inocêncio, um homem sem posses e sozinho no mundo, que finca seu destino aos pés de um jequitibá.

Ele ficou conhecido ao se tornar o fazendeiro mais bem-sucedido da região por seus êxitos como produtor de cacau. E, ainda jovem, ele conquista o amor de Maria Santa que morreu anos depois durante o parto do filho caçula.

A novela de Benedito Ruy Barbosa com adaptação de Bruno Luperi ocupou o lugar de Terra e Paixão na TV Globo. A trama é uma releitura da obra criada originalmente em 1993.