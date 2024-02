Renascer: como Maria Santa morre? Capítulo tem spoiler

A personagem deve aparecer até o capítulo de sexta-feira, 2 de fevereiro. Confira a seguir mais sobre a personagem, qual seu destino e o que acontece no futuro do enredo

Com o término da primeira fase de Renascer, alguns dos personagens que cativaram o público não continuarão na trama. Maria Santa, interpretada por Duda Santos, é uma delas. A personagem deve aparecer até o capítulo de sexta-feira, 2 de fevereiro.

A versão original da novela foi ao ar em 1993 e o remake, que estreou em 22 de janeiro, apresentou um início mais longo e detalhado em relação aos personagens.



O interesse romântico de Santinha pelo protagonista em Renascer entrega um arco dramático com muitas cenas de romance e momentos de aflição. Confira a seguir mais sobre a personagem, qual seu destino e o que acontece no futuro do enredo.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)