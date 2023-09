Atriz de "Mar do Sertão" será Mariana no remake de "Renascer"

A atriz Theresa Fonseca, revelada em "Mar do Sertão" como Labibe, foi escolhida pela Globo para interpretar Mariana no remake de "Renascer"

Foi definida pela Globo a atriz que interpretará "Mariana" no remake de "Renascer", com data de estreia marcada para 2024. O papel ficou com Theresa Fonseca, de 25 anos, revelada pela recente novela das 18 horas “Mar do Sertão”, como a personagem Labibe.

A emissora desejava uma atriz experiente, entretanto que também estivesse em crescimento na área. Diferentemente, Bruno Luperi e Gustavo Fernandez, adaptador e diretor do remake respectivamente, preferiam um nome mais popular.

Os testes para o papel foram feitos no mês passado e a atriz recebeu a resposta no início desta semana. Ela será par romântico de Marcos Palmeira, de 60 anos, que viverá José Inocêncio na fase definitiva, momento que Mariana entra na trama. O ator também participou da primeira versão, mas como João Pedro Inocêncio, filho do seu atual personagem.