Iggy Azalea anuncia fim da carreira como cantora

VEJA TAMBÉM| Ludmilla anuncia turnê para 2024 com show em Fortaleza

Iggy Azalea anunciou em suas redes sociais que não irá continuar com a carreira de cantora . Em publicação compartilhada na última quarta-feira, 3, no X (Twitter), a cantora explicou que não terminará o álbum que estava fazendo e que já encontrou uma nova área para investir.

“Na verdade, o que eu sei há muito tempo é que me sinto mais apaixonado por design e direção criativa do que por escrever músicas”, prosseguiu, afirmando que passava mais tempo nessa área por se sentir mais confiante.

Ela também revelou estar animada para compartilhar com os fãs os projetos em que esteve envolvida na criação e que eles vejam “o humor peculiar em qualquer coisa que ela tocou”.

A rapper disse que se sente “mais feliz e apaixonada” quando se concentra no trabalho de design e direção criativa. Por isso, Iggy decidiu deixar a indústria musical e se dedicar somente a essa área.

LEIA MAIS| Rappers femininas debatem espaço ocupado por mulheres no rap nacional

Finalizando, ela afirmou que sabia que alguns fãs se sentiriam tristes com o anúncio e que lamentava decepcioná-los. “Mas, é mais importante eu não me decepcionar. Espero que entendam”.

Entre os sucessos de Iggy Azalea estão “Black Widow”, “Fancy” e “Started”. Em sua carreira, a artista também tem parcerias com cantoras como Ariana Grande, Britney Spears e Pabllo Vittar. Em 2023, ela veio ao Brasil para show no festival The Town, em São Paulo.