Após divórcio, Ariana Grande é vista com Ethan Slater na Disney

A cantora Ariana Grande foi vista aproveitando o parque da Disney, em Orlando, na companhia do ator estadunidense Ethan Slater. As informações são do TMZ, site de entretenimento dos EUA.

Segundo a publicação, os artistas usavam bonés para não serem reconhecidos e estavam de braços dados enquanto caminhavam pela Disneylândia. Ariana e Ethan acompanhavam um grupo de pessoas que fazia de uma tour pelo local.

