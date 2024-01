Sorvete da Beyoncé? Relembre passagens da cantora pelo Nordeste

Beyoncé provando sorvete em Trancoso, litoral da Bahia Crédito: Reprodução/YouTube

A visita surpresa de Beyoncé nessa quinta-feira, 21, não é a primeira vez que a cantora volta os olhos do mundo para o nordeste brasileiro. Além de visitar Salvador mais de uma vez, a Queen B já aterrissou em Fortaleza, protagonizando a mudança da rota de shows internacionais no sudeste do País e "patenteando" um sorvete em sua homenagem. Leia mais | Beyoncé está no Brasil para festa de lançamento do Renaissance Sua primeira visita ao Brasil aconteceu em 2010, com a turnê "I Am... Sasha Fierce", embalada por sucessos como "Halo" e "Single Ladies (Put a Ring On It). Logo na primeira vez que esteve no País, a cantora não deixou de passar pelo Nordeste. Entre São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, cidade em que iria se apresentar, estava Salvador.

Passagem de Beyoncé em Salvador: O show na capital baiana aconteceu por volta das 23h20min da noite do dia 10 de fevereiro de 2010. O Parque de Exposições, local da apresentação, comportou mais de 45 mil pessoas naquele dia. Quem esteve presente no momento histórico para os fãs brasileiros, foi a cantora Ivete Sangalo, que abriu o show da diva pop. Show de Beyoncé em 2010, em Salvador Crédito: Daniel Victor/Reprodução Após o show de 1h30min, Beyoncé disse: "Salvador, eu sou de vocês. Mal posso esperar para voltar". E voltou. Três anos depois, em 2013, ela voltava ao Brasil para um show no Rock in Rio e apresentações em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza. Na passagem, ela ficou hospedada um período em Trancoso, litoral da Bahia, onde gravou um clipe musical em homenagem à filha, jogou futebol com as crianças e visitou as lojinhas da região. Durante a visita e gravação do clipe, a diva pop também passou em uma sorveteria e provou dos sorvetes de um gelateria que até os dias de hoje é conhecida como "Sorveteria da Beyoncé". De acordo com os funcionários do local, o sabor preferido da cantora foi o de cacau. aqui em Trancoso tem a popularmente conhecida "Sorveteria da Beyoncé". Quando ela ficou aqui em 2013 passou pra tomar o sorvete enquanto gravava o clipe de Blue. Quando o clipe saiu, fizeram os prints e colocaram as fotos dela nas paredes (tem varias) kkkk ah, ela amou o de cacau pic.twitter.com/fCrmPcQjyz

— bixxao (@bixxao) May 16, 2023 Beyoncé em Trancoso, litoral da Bahia Crédito: Reprodução/ Facebook Beyoncé em Trancoso, litoral da Bahia Crédito: Reprodução/ Facebook Beyoncé em Trancoso, litoral da Bahia Crédito: Reprodução/ Facebook Show de Beyoncé em Fortaleza: A passagem por Fortaleza também não foi simples. Ao som de “Run the World”, ela surgiu no palco às 20h55min, quase meia hora depois do previsto. “Fortaleza, Brasil, não acredito que tanta gente veio aqui hoje. Muito obrigada”, disse em inglês.