Britney Spears desmente novo álbum e avisa: 'Nunca mais voltarei'

Britney Spears usou as redes sociais para desmentir os rumores que está trabalhando em um novo álbum. Na legenda da postagem compartilhada na última quarta-feira, 3, a cantora afirmou que não lançará mais músicas. A publicação foi compartilhada no Instagram e, logo depois , a cantora desativou a conta na rede social.

A Princesa do Pop ainda declarou que “escrevia por diversão" ou para outras pessoas. “Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos. Sou ghostwriter e sinceramente, gosto disso”, completou.

Além de falar sobre sua carreira musical, Britney também trouxe para o assunto o livro “A Mulher de Mim”, obra lançada em 2023 que conta detalhes sobre a vida pessoal e profissional dela. A obra também dá detalhes de polêmicas que marcaram sua trajetória.

“As pessoas também estão dizendo que o meu livro foi lançado sem a minha aprovação, de forma ilegal, e isso está longe de ser verdade”, sustentou.

O último trabalho que Britney participou na indústria musical foi uma parceria com o cantor Will.i.am para a música “Mind Your Business”, lançada em julho de 2023. Em 2021, a cantora lançou a canção “Hold Me Closer” com Elton John.