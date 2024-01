Cantora Solange Almeida recebe título de cidadã cearense

O político detalha que a entrega do título à artista é uma forma de “expressão gratidão” por suas ações para com o Ceará.

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quinta-feira, 7, a entrega do título de Cidadã Cearense para a cantora Solange Almeida . Considerada uma das principais vozes do forró do Estado, Solange nasceu em Alagoinhas, na Bahia, mas construiu carreira em terras cearenses.

A cantora e compositora baiana iniciou sua trajetória na música ainda no estado natal, mas foi em 2002, quando chegou em Fortaleza para fazer parte da banda Aviões do Forró, que Solange Almeida consolidou seu nome entre as principais artistas do gênero no Brasil.

A data da solenidade de entrega do título de Cidadã Cearense à Solange Almeida ainda não foi definida.



