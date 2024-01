Saiba quem é Flora Matos, rapper cotada para participar do BBB 24

Em 2014, a faixa “Pretin” integrou a trilha sonora da novela “Malhação - Sonhos”, da TV Globo, e também foi indicada ao Video Music Brasil, da MTV, na categoria Hit do Ano . Outra música conhecida de Flora Matos é “Preta da Quebrada”. Sua relação com a música vem desde quando era criança, quando passou a acompanhar seu pai em apresentações.

Natural de Brasília (DF), Flora Matos tem 35 anos e é filha do poeta Renato Matos. Em outubro, sua música “Piloto”, lançada originalmente em 2018, apareceu na lista de canções mais ouvidas no País no streaming Spotify. Mas a rapper já emplacou outros hits anteriormente.

A rapper brasileira Flora Matos é uma das personalidades cotadas para entrar no grupo Camarote do Big Brother Brasil (BBB 24), segundo lista extraoficial divulgada na internet pelo perfil Updates Charts. Além da artista, nomes como os dos influenciadores Chico Moedas e Camila Loures foram especulados para a nova edição do reality.

Aos 18 anos, a rapper já fazia shows como MC e ganhou maior projeção em 2010, quando gravou o mixtape “Flora Matos vs Stereodubs”. “Tudo começou naturalmente. Meu pai me deixava à vontade em meio aos discos e microfones. Fiz backing vocal para ele algumas vezes e, com 18 anos, vim para São Paulo em busca de viver de música”, disse em uma entrevista ao jornal O Globo.

Flora Matos já realizou shows em Fortaleza em anos como 2018 e 2019. A cantora também ficou entre os assuntos mais repercutidos do X (antigo Twitter) em 2021, quando Karol Conká, que estava no BBB daquele ano, insinuou que a rapper teria dado uma “garrafada” em seu rosto em uma apresentação. A brasiliense rebateu as acusações e pediu ao público que ouvisse seu disco e parasse de “ouvir as mentiras” de Karol.

O caso teria ocorrido em 2014, durante edição do Rap Festival, que teve no line-up a presença das duas artistas. Depois de ambas se estranharem, Karol Conká teria ficado na lateral do palco do show de Flora. A dona de “Piloto” encarou o episódio como uma provocação.