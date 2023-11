Pabllo Vittar 30 anos: relembre passagens da cantora no Ceará

Completando 30 anos de idade e uma carreira repleta de sucessos, Pabllo Vittar participou de grandes eventos no Ceará, como o Carnaval em Aracati de 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES

Uma das artistas mais populares do Brasil, Pabllo Vittar completa 30 anos de idade nesta quarta-feira, 1º. Conhecida por seus inúmeros hits do pop, como “Amor de Que”, “Balinha de Coração”, “K.O”, “Rajadão”, “Então vai” e outros sucessos, a drag queen construiu uma boa relação com o público do Ceará. Nascida em São Luís, no Maranhão, a carreira de Pabllo iniciou em meados de 2015, após a canção "Open Bar" – com sample de “Lean On”, música de DJ Snake, MØ e Major Lazer – viralizar na internet. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Anitta fala sobre briga com Pabllo Vittar: 'Entrei na onda dos outros'; saiba mais

Pabllo Vittar em Fortaleza: relembre os shows da cantora Em 2017, a drag queen lançou seu primeiro álbum de estúdio: “Vai passar mal”. Com as faixas “Corpo Sensual”, “Então Vai” e “K.O”, o disco consolidou a carreira de Pabllo Vittar. Com o sucesso, a cantora veio pela primeira vez a Fortaleza para shows nos meses de maio e dezembro. Pabllo Vittar foi atração principal do Carnaval de Aracati em 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES No ano seguinte, Pabllo Vittar lançou “Não para não”, seu segundo álbum de estúdio, que traz feats com Ludmilla, na canção “Vai embora”; Dilsinho, em “Trago seu amor de volta”; e Urias, na faixa “Ouro”. Pitty relança disco com as vozes de Sandy, Criolo e Pabllo Vittar; confira Em 2019, Pabllo veio a Fortaleza para o Festival Cores, que contou com a presença de Luísa Sonza. Já em 2020, Pabllo lança “111”, álbum que é considerado um dos principais da artista nordestina. O disco traz as faixas “Amor de Que”, “Ponte Perra”, “Rajadão”, “Parabéns” (com Psirico) e “Flash Pose” (com Charli XCX). Inspirado nos ritmos do forró eletrônico e da eletrobrega, em 2021 a artista lança “Batidão Tropical”, que traz regravações de músicas conhecidas pelo nordeste, como “Apaixonada”, “Zap Zum”, "A Lua” e “Não é papel de homem”.

No ano de 2022, a cantora retornou a Fortaleza em outubro para show no Centro de Eventos do Ceará. Na ocasião, a apresentação teve show de abertura da artista cearense Mulher Barbada. Pabllo Vittar participa de Carnaval e grava clipe no Ceará Lançado em fevereiro deste ano, “Noitada”, mais recente álbum de estúdio de Pabllo, traz feats com Anitta, em “Balinha do Coração”; MC Carol, em “Descontrolada”; e “Ameianoite”, com Gloria Groove. A parceria das drag queens é uma das mais ouvidas no Spotify, com mais de 34 milhões de plays na plataforma de música. Cearenses participam do clipe 'Balinha de Coração', feat de Pabllo Vittar com Anitta; veja