Paul McCartney agradece shows no Brasil em 2023 com vídeo especial

A publicação traz imagens de toda sua trajetória no país, desde a chegada em Brasília, até o último show realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Paul McCartney marcou história com show no Rio de Janeiro

Em 1990, o ex-Beatle quebrou o recorde mundial com um show no Maracanã, ao realizar sua primeira apresentação no país, para mais de 180 mil pessoas.

“Paul encerrou a turnê de 2023 ‘Got Back’ nas cinco maiores cidades do Brasil, com um show massivo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Obrigado a todos que compareceram”, informa a legenda da publicação.

Antes de sua vinda ao Brasil, muitos especulavam ser a última turnê do artista pelo país, devido aos seus 81 anos de idade. Em contraponto a esta ideia, Paul McCartney se despede do estádio do Maracanã com um “Até a Próxima”, sugerindo uma possível volta do artista às terras brasileiras.