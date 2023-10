Pai de Britney Spears está internado em estado grave, diz jornal

Jamie está internado em um hospital especializado em doenças infecciosas há algumas semanas. O quadro do pai da cantora exigiu a realização de uma cirurgia . Segundo as fontes ouvidas pelo jornal, Jamie está “gravemente doente”.

O pai da cantora Britney Spears , Jamie Spears, de 71 anos, está internado em estado grave após desenvolver uma infecção. A informação é do jornal norte-americano Page Six, que diz ter ouvido pessoas próximas à família .

A relação de Britney e o pai ainda é conturbada. A cantora rompeu totalmente a relação com ele — que era administrador de seus bens e carreira — em novembro de 2021. Segundo os relatos publicados em suas redes sociais, Britney sofria com abusos psicológicos do pai. Ela alegou ter sido obrigada a fazer três ressonâncias magnéticas antes de ser mandada para um hospital psiquiátrico em 2019.

Na época em que o contrato foi encerrado, Britney disse que “a única coisa boa que aconteceu comigo foi que acabou. Eu não sei como eles conseguem se livrar disso e seguir em frente com o que foi feito comigo. O mundo me provou que a crueldade vence”.

Em sua defesa, Jamie afirmou que o tempo em que a filha esteve sob sua tutela serviu para estabilizá-la e aproximá-la dos filhos. “Nem todo mundo vai concordar comigo. Foi um período muito difícil, mas eu amo minha filha com todo meu coração e alma. Onde Britney estaria agora sem essa tutela? Eu não sei se ela estaria viva”, afirmou.